Pourquoi Ginkoo vous amène plus qu'un simple article sponsorisé ?

Ginkoo vous propose une association de 3 ou 5 contenus optimisés et maillés pour obtenir le trafic le plus puissant que vous méritez.

Au cœur du système se trouve votre article sponsorisé qui renvoie vers votre marque. Pour booster cet article au-delà de sa force intrinsèque, un article de branding et un guide sur votre produit ou service sont maillés vers cet article. C'est le triptyque gagnant pour aller au-delà de ce que vous avez déjà connu jusqu'à présent. En plus du trafic, cette structure vous donne un cocon clé en main pour éviter le classique footprint "un article = un lien". Vous êtes valorisé par Google à votre juste valeur et vous augmentez naturellement vos positions !