Google News : comment tirer parti de la citation presse ?

19 novembre 2020 par Admin

Le netlinking est une pratique fréquemment utilisée en termes de référencement naturel, ou SEO. L'idée est de créer des liens qui pointent vers votre money site, de manière à en améliorer la popularité. Cette méthode s'avère très efficace, et ses effets durent dans le temps. Son objectif principal est de montrer aux moteurs de recherche que votre site est populaire et apprécié sur la toile. Il ira aussi en faveur de votre branding, puisque l'on parlera de votre marque.

Il existe un grand nombre de méthodes pour mettre en place un link building qui soit efficace. Le fait d'opter pour des sites web qui sont référencés au sein de Google Actualités s'avère particulièrement utile, pour différentes raisons.

Si ces liens sont souvent un peu plus onéreux, ce n'est pas sans raison : ceux-ci profitent d'avantages dont on ne bénéficiera pas toujours avec d'autres sites web, plus traditionnels.

Un bonus d'autorité

L'objectif de la création de liens pointant vers votre site web, est de lui apporter de la popularité, est cela s'avère encore plus efficace lorsque le site portant le lien est considéré comme étant d'autorité. C'est le cas des sites situés dans Google News : on trouve bien souvent des journaux, des magazines et d'autres sites éditoriaux à la renommée éprouvée.

Vous en profitez directement en bénéficiant d'un lien provenant de ce type de page. L'effet est souvent très concluant, dans les semaines suivant la publication du lien, sachant que ce délai peut s'étendre à plusieurs mois en fonction des cas.

Un gain de crédibilité

Un lien provenant d'un site référencé dans Google News vous permettra de bénéficier d'un gain de crédibilité pour les internautes visitant ce site web, et découvrant votre marque. En effet, le fait de faire votre connaissance par le biais de Google News est une garantie de sérieux pour l'internaute, qui donne du crédit aux sites qui s'y trouvent.

Votre branding est donc mis en avant par ce biais, d'une manière très efficace.

Une présence potentielle au sein de la OneBox Google Actualités

La OneBox Google Actualités est un encart qui apparaît sur plusieurs requêtes différentes et à plusieurs niveaux différents sur les pages de résultats. Elle sera visible en fonction des typologies de requêtes, des intérêts et des historiques de recherche personnalisés. On la trouvera en effet pour n'importe quel sujet tant que c'est lié à l'actualité.

Ainsi, si vous faites poser un lien sur un site Google News, vous profitez d'une potentielle présence au sein de cette OneBox, qui vous offrira énormément de visibilité.

Le trafic que vous obtiendrez suite à ce lien sera très qualifié, et s'avèrera généralement immédiat, ce qui est un avantage supplémentaire.

Des liens indexés plus rapidement

Les sites qui sont présents au sein de Google Actualités ne reçoivent pas le même traitement par les moteurs de recherche. En effet, il existe des points d'entrée spécifiques, et ils bénéficieront d'un crawl plus fréquent. Cela aura pour effet d'induire une indexation plus rapide des liens qui auront été créés.

L'avantage est que la puissance provenant de votre lien sera prise en compte plus rapidement la plupart du temps. Vous profiterez de ses effets plus vite, en théorie, que si vous faisiez un lien provenant d'une autre source.

Profiter des abonnés aux médias concernés

Les sites éditoriaux d'autorité bénéficient souvent de toute une pléiade d'abonnés. Ceux-ci recevront des notifications lors de la publication de nouveaux articles. Celui qui contiendra votre lien ne fera pas exception à la règle, et vous bénéficierez ainsi d'une audience importante provenant de ce système d'abonnement.

Ces lecteurs ne passeront donc même pas par les moteurs de recherche pour vous trouver, il s'agit donc d'une source supplémentaire de visiteurs.